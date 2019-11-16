Сеть покоряет трогательное рождественское видео о драконе
Внимание! После просмотра ролика у вас может появиться праздничное настроение!
Если у вас еще нет рождественского настроения, то после просмотра следующего ролика, а также вот этих рождественских мультфильмов, мы гарантируем, оно появится. Пользователей сети растрогало видео о маленьком драконе и его подруге, приуроченное к зимним праздникам.
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Агентство Adam&Eve/DDB создало двухминутный мини-фильм для сети британских маркетов John Lewis, темой которого стала дружба.
В центре сюжета оказались рыжеволосая девочка Ава и дракончик Эдгар, который живет среди людей. Эдгар очень милый, но порой доставляет неудобства своим соседям: то каток растопит, то снеговика, то рождественскую ель спалит.
Однако Ава не бросает друга в беде и находит применение его огненным способностям – во время праздничной трапезы Эдгар поджигает традиционный пудинг, чем вызывает радость у жителей древнего городка.
Смотрите видео Excitable Edgar о драконе Эдгаре и его подруге Аве:
Напомним, что не так давно Puma сняла захватывающую рекламу в Киеве.
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