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Сеть покоряет трогательное рождественское видео о драконе

Внимание! После просмотра ролика у вас может появиться праздничное настроение!

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Кадр из рождественской рекламы John Lewis и Waitrose
Кадр из рождественской рекламы John Lewis и Waitrose
Фото: YouTube

Если у вас еще нет рождественского настроения, то после просмотра следующего ролика, а также вот этих рождественских мультфильмов, мы гарантируем, оно появится. Пользователей сети растрогало видео о маленьком драконе и его подруге, приуроченное к зимним праздникам.

Смотрите, какая реклама нравится украинцам:

Агентство Adam&Eve/DDB создало двухминутный мини-фильм для сети британских маркетов John Lewis, темой которого стала дружба.

В центре сюжета оказались рыжеволосая девочка Ава и дракончик Эдгар, который живет среди людей. Эдгар очень милый, но порой доставляет неудобства своим соседям: то каток растопит, то снеговика, то рождественскую ель спалит.

Однако Ава не бросает друга в беде и находит применение его огненным способностям – во время праздничной трапезы Эдгар поджигает традиционный пудинг, чем вызывает радость у жителей древнего городка.

Смотрите видео Excitable Edgar о драконе Эдгаре и его подруге Аве:

Напомним, что не так давно Puma сняла захватывающую рекламу в Киеве.

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