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"Шарик, ты – балбес": мужчина чуть не утонул из-за равнодушных друзей

Россияне не стали спасать провалившегося под лед на Байкале друга

Владимир Грисюк
Сегодня, 18:11
Провалившийся под лед россиянин чуть не утонул из-за равнодушного друга
Провалившийся под лед россиянин чуть не утонул из-за равнодушного друга
Фото: Depositphotos

8 января в Instagram-аккаунте ves_ulan_ude появилось видео, на котором мужчина проваливается под лед на Байкале. Потерпевший едва не утонул из-за равнодушных друзей, которые вместо того, чтобы спасти товарища, снимали все происходящее на видео.

"Москвича свозили на Байкал. Чудом остался жив. Звук отключили из-за мата. Берегите себя", – написал в описании к видео администратор аккаунта в Instagram.

INSTAGRAM

Уточняется, что трое других парней оставались за кадром. Они снимали инцидент на камеру и объясняли тонущему другу, как ему выбраться на поверхность. Спустя полминуты житель столицы РФ смог самостоятельно выйти из воды.

Смотрите видео: мужчина отправился на зимнюю рыбалку и едва не утонул

Автор ролика, отвечая на вопрос о том, почему не помогал другу, заявил: "Так у меня же видео пишет".

"Почему все стоят, руки в карманах держат?", "Шарик, ты – балбес", "Звук лучше бы оставили – для полной картины", "Слава богу, живой", "Многие так и тонут – все смотрят", – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, ранее на озере Тельбин в микрорайоне Березняки в Киеве были спасены бабушка с внучкой. Кроме этого, мы писали, как в Запорожской области школьник провалился под тонкий лед на пруду в городском парке Мелитополя.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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