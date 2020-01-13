Щедрый вечер 2020: что ни в коем случае нельзя делать 13 января
"Сегодня" пишут, как правильно провести Щедрый вечер 2020
Щедрым называется вечер накануне Старого Нового года 13 января (Васильев вечер, или Меланка). Сегодня щедровальники наряжаются в костюмы и ходят по домам, распевая щедривки, желая хозяевам благополучия. Взамен они получают сладости и деньги.
"Сегодня" пишут, как правильно провести Щедрый вечер 2020 и что ни в коем случае нельзя делать.
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В некоторых регионах Украины сохранился обряд "ведения Маланки". Молодежь переодевается в известных фольклорных персонажей и ходит в таком виде по улицах. Одного парня обязательно одевают в женскую одежду и называют Маланкой.
Основная еда в этот вечер – сытные блюда: колбасы, вареники, пироги, узвар. Самый главный атрибут Щедрого вечера 2020 – кутья. Она традиционно готовится из пшеницы, добавляют также мед и мак. Чтобы 2020 год был удачным и прибыльным, 13 января нужно приготовить щедрую кутью с разнообразной и необычной начинкой. Чем вкусней она будет, тем больше благополучия принесет.
Считается, что 14 января первым порог дома должен переступить мужчина. Тогда, говорят, вместе с ним деньги и удача в дом приходят.
- Щедрый Вечер нельзя никому ничего одалживать, ведь можно весь год провести в долгах.
- В этот день не стоит считать мелкие монеты. Говорят, это принесет слезы на весь год.
- Постарайтесь не выносить из дома мусор, ведь можно вынести свое счастье.
- Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не в согласии.
Приметы на Щедрый вечер 2020
- Если ночь тихая и ясная – будет счастливый год.
- Если падает мягкий снег – на урожай, а когда тепло, то лето будет дождливым.
- Если иней обильно покрывает все деревья, будет урожай на зерновые.
- Если в этот день заметите оттепель – ждите теплого лета.
- Если солнце высоко взойдет, весь год будет благополучным.
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