Шеф-повар чуть не сжег кухню в прямом эфире утреннего шоу: видео

Увлеченный процессом готовки кулинар не замечал, что за его спиной возникло пламя

Шеф-повар Джон Тород в прямом эфире учил ведущих популярного утреннего шоу "Этим утром" (This Morning) Холли Уиллоби и Филлипа Шофилда готовить завтрак, но что-то пошло не так – начался пожар. Видео курьезного инцидента опубликовали в Twitter-аккаунте британского телеканала ITV.

На ролике показано, как увлеченный процессом готовки Джон не замечает, что за его спиной возникло пламя – он случайно положил полотенце на зажженную плиту. Благодаря быстрой реакции телеведущих Тороду удалось потушить огонь, не получив никаких ожогов.

Читайте также: Неизвестные в масках ворвались в кафе и похитили пельмени

"Все утро я плакал от смеха. Как раз то, что нужно в эти трудные времена. Спасибо!", "Они не замечали огонь целую вечность! Я даже немного начал нервничать", "И вот за это мы с вами должны любить прямые эфиры", "Это просто не твой день, Джон, не так ли?" – пишут в комментариях зрители утреннего шоу.

Соответствующий ролик за короткое время собрал больше одного миллиона просмотров, почти три тысячи ретвитов и 19 тысяч лайков.

Смотрите видео: повар создает из еды шедевры, которые жалко есть

Напомним, руководство пятизвездочного малайзийского отеля Grand Ion Delemen Hotel уволило младшего шеф-повара из-за проявлений расизма в социальных сетях. Однажды мужчина написал в Twitter, что лучшая часть его работы – "плевать в еду китайцам", а также призвал своих последователей "не позволять китайцам быть лидерами".

Кроме этого, мы показывали на видео, как краб неожиданно накинулся с ножом на повара.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться