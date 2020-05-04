Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Шеф-повар чуть не сжег кухню в прямом эфире утреннего шоу: видео

Увлеченный процессом готовки кулинар не замечал, что за его спиной возникло пламя

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:10

Шеф-повар Джон Тород в прямом эфире учил ведущих популярного утреннего шоу "Этим утром" (This Morning) Холли Уиллоби и Филлипа Шофилда готовить завтрак, но что-то пошло не так – начался пожар. Видео курьезного инцидента опубликовали в Twitter-аккаунте британского телеканала ITV.

На ролике показано, как увлеченный процессом готовки Джон не замечает, что за его спиной возникло пламя – он случайно положил полотенце на зажженную плиту. Благодаря быстрой реакции телеведущих Тороду удалось потушить огонь, не получив никаких ожогов.

Читайте также:
Неизвестные в масках ворвались в кафе и похитили пельмени

"Все утро я плакал от смеха. Как раз то, что нужно в эти трудные времена. Спасибо!", "Они не замечали огонь целую вечность! Я даже немного начал нервничать", "И вот за это мы с вами должны любить прямые эфиры", "Это просто не твой день, Джон, не так ли?" – пишут в комментариях зрители утреннего шоу.

Соответствующий ролик за короткое время собрал больше одного миллиона просмотров, почти три тысячи ретвитов и 19 тысяч лайков.

Смотрите видео: повар создает из еды шедевры, которые жалко есть

Напомним, руководство пятизвездочного малайзийского отеля Grand Ion Delemen Hotel уволило младшего шеф-повара из-за проявлений расизма в социальных сетях. Однажды мужчина написал в Twitter, что лучшая часть его работы – "плевать в еду китайцам", а также призвал своих последователей "не позволять китайцам быть лидерами".

Кроме этого, мы показывали на видео, как краб неожиданно накинулся с ножом на повара.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Украинцы покорили всех на фестивале еды в Брюсселе Убегающая из тарелки курица попала на видео Повар VIP-отеля показал "самых ненавистных клиентов" и был уволен День повара: история праздника и красивые поздравления в картинках и открытках
видео шоу курьез повар пожар
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Свезло дураку": Макаревич тайно женился
Дан Балан и Тина Кароль показали историю своих отношений
Дан Балан и Тина Кароль показали историю своих отношений
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»

Популярные статьи

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Насте Каменских – 33: интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить шурпу из баранины на костре

Вчера, 13:50Психология

Гороскоп на неделю 3-9 мая: все знаки зодиака

Вчера, 12:38Шоу-бизнес

Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо кремировали

Вчера, 11:45Food

Как приготовить картошку в фольге на костре

Вчера, 10:47Техно

Должны быть у каждого: ТОП-10 приложений для нового Android-смартфона

Вчера, 09:16Техно

На Солнце обнаружили огненные дожди: фото

Вчера, 08:00Fun

3 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:07Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно контролировать эмоции, а Рыб ждет сюрприз от любимого человека

2 маяШоу-бизнес

Ирина Билык рассказала, как проводит время на карантине с младшим сыном

2 маяШоу-бизнес

Принцессе Шарлотте – 5! Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери

2 маяШоу-бизнес

Потап умилил Сеть архивным фото с Настей Каменских

2 маяFun

2 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

2 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам нужно приложить больше усилий, а Тельцы столкнутся с обидой

1 маяШоу-бизнес

Холостяк 10 сезон 9 выпуск: экстрим в пустыне Египта и поцелуи в ванной

1 маяШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9-м выпуске

Новости партнеров

Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Рианна в прозрачном белье восхитила великолепной фигурой (фото)
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ученые назвали 5 главных продrктов-защитников от коронавируса
Ані Лорак порадувала шанувальників відвертими знімками (фото)
Ані Лорак порадувала шанувальників відвертими знімками (фото)
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Нове обличчя в українській тусовці - розкішна дружина Сантоса
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Чистим грязную сковороду от нагара: нужна только зубная паста
Ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха
Ученые назвали смертельную для коронавируса температуру воздуха
Отбивные с помидором и сыром в духовке: рецепт
Отбивные с помидором и сыром в духовке: рецепт
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)