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Шел по пятам: охотящийся на школьника медведь попал на видео

Сегодня, 13:02

Инцидент произошел в итальянской коммуне Спорминоре, провинция Тренто

В итальянской коммуне Спорминоре, провинция Тренто, 12-летний мальчик Алессандро спокойно ушел от дикого бурого медведя, который преследовал его в горах. Дядя ребенка, который снимал соответствующее видео, говорил племяннику, чтобы тот сохранял спокойствие и без резких движений спускался по склону.

На видео показано, как мальчик спокойно уходит от появившегося среди кустов бурого медведя. Хищник неспешно преследует Алессандро, затем поднимается на задние лапы, осматривается и продолжает красться за итальянцем. После нескольких минут преследования, медведь потерял интерес к людям и быстро убежал.

"Это был самый прекрасный день в моей жизни. Исполнилась моя большая мечта. Для моей мамы это, конечно, стало кошмаром, но я очень надеялся на такую встречу. Когда увидел, что медведь появляется в кустах, я был очень взволнован, но счастлив", – рассказал мальчик в комментарии для издания La Stampа.

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По словам экспертов, медведи не охотятся и не едят людей. Они нападают, только когда защищают свою территорию.

Смотрите видео: в США медведь украл еду у собак и сбежал в лес

Напомним, ранее мы рассказывали о группе отчаянных TikTok-блогеров из американской Северной Каролины, которые запечатлели на видео попытку медведя залезть в их автомобиль.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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