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Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео

Инцидент произошел в зоопарке американского города Альбукерке

Владимир Грисюк
Сегодня, 15:03

Шимпанзе попытался поцеловать женщину по имени Келли через ограждение вольера после того, как она прижалась губами к защитному стеклу. Забавный инцидент произошел в зоопарке ABQ Biopark американского города Альбукерке, штат Нью-Мексико. Видео опубликовал YouTube-канал Viral Hog во вторник, 10 марта (доскрольте новость до конца, чтобы посмотреть видео).

На обнародованном ролике показано, как туристка прислонила губы к стеклу, имитируя поцелуй. В следующую секунду шимпанзе повторил за женщиной, а затем чмокнул ее в ответ. По словам автора видеозаписи, который является супругом героини ролика, примат не обращал на них внимание, пока его жена, бывшая гимнастка, не начала делать "колесо".

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"Шимпанзе заинтересовался и прислонил руки к стеклу. Жена повторила за ним и также облокотилась. Затем она посмотрела ему прямо в глаза и поцеловала ограждение. Шимпанзе ответил ей взаимностью", – рассказал мужчина.

Смотрите видео: шимпанзе научился самостоятельно убирать свою клетку

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Напомним, 18-летний шимпанзе из зоопарка в китайском городе Чунцин понаблюдал за действиями смотрительницы и научился стирать одежду. 29 ноября 2019 года шимпанзе полчаса провел за чисткой белой футболки. Также мы писали, как обезьяна на Бали вцепилась девушке в грудь.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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