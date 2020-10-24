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Шкиряка затроллили за селфи в обтягивающих лосинах. Он защищался как мог (фото)

Сегодня, 19:54

Фото советника главы МВД собрало сотни лайков

Советник главы МВД Зорян Шкиряк решил провести день тишины перед местными выборами в спортзале и опубликовал в своем Facebook фото в обтягивающих спортивных лосинах.

Снимок моментально собрал множество реакций: сотни лайков и десятки комментариев.

Среди комментаторов были и украинские политики – они и решили потроллить правоохранителя.

В частности, бывший глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик "оценил" лосины Шкиряка.

  • "Сегодня тренировки ног, судя по экипировке?" - написал он.
  • "Нет. Просто у меня прооперированы оба мениска, я всегда надеваю бандаж, к сожалению", – ответил Шкиряк.

Не промолчал и народный депутат Николай Тищенко.

  • "Зорик, нескромные лосины", – отметил он.
  • "У кого что болит. Главное, чтобы у тебя все было по-скромному, а я со своей спортивной одеждой уже как-то сам разберусь", – ответил Шкиряк.

Отметим, что немало людей поддержали Шкиряка в комментариях и выступили в его защиту.

Напомним, совсем недавно жертвой троллинга стал и сам Николай Тищенко.

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Facebook Николай Тищенко лосины зорян шкиряк Игорь Насалик
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