Шкиряка затроллили за селфи в обтягивающих лосинах. Он защищался как мог (фото)
Фото советника главы МВД собрало сотни лайков
Советник главы МВД Зорян Шкиряк решил провести день тишины перед местными выборами в спортзале и опубликовал в своем Facebook фото в обтягивающих спортивных лосинах.
Снимок моментально собрал множество реакций: сотни лайков и десятки комментариев.
Среди комментаторов были и украинские политики – они и решили потроллить правоохранителя.
В частности, бывший глава Министерства энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик "оценил" лосины Шкиряка.
- "Сегодня тренировки ног, судя по экипировке?" - написал он.
- "Нет. Просто у меня прооперированы оба мениска, я всегда надеваю бандаж, к сожалению", – ответил Шкиряк.
Не промолчал и народный депутат Николай Тищенко.
- "Зорик, нескромные лосины", – отметил он.
- "У кого что болит. Главное, чтобы у тебя все было по-скромному, а я со своей спортивной одеждой уже как-то сам разберусь", – ответил Шкиряк.
Отметим, что немало людей поддержали Шкиряка в комментариях и выступили в его защиту.
Напомним, совсем недавно жертвой троллинга стал и сам Николай Тищенко.
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