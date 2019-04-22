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Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019: когда смотреть

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 состоится в субботу, 27 апреля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Фото: Getty Images

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме 2019 состоится в субботу, 27 апреля в Храме Гроба Господня, так как Пасха в этом году припадает на 28 апреля. Считается, что Благодатный огонь (Свет) зажигается сам по себе во время особого богослужения накануне Пасхи. Вынос пасхального огня символизирует выход из Гроба "Света Истинного", то есть воскресшего Иисуса Христа. 

Схождение Благодатного огня, как считают верующие, является проявлением божественности и он зажигается сам по себе. Происходит это в кувуклии, расположенной в иерусалимском Храме Гроба Господня. В богослужении предшествующему Схождению принимают участие Иерусалимской православной церкви, Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей.

Стоит отметить, что Храм Гроба Господня построен на том месте, где была Гробница Иисуса Христа. Именно здесь появляется Благодатный Огонь. Расстояние от Голгофы до последней опочивальни Христа составляет 33 шага, что равняется годам земной жизни Иисуса.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Схождение Благодатного огня в Иерусалиме
Фото: AFP

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: история появления

Считается, что первым свидетелем схождения Благодатного огня был апостол Петр. Узнав о воскрешении Иисуса, он отправился к его гробнице и увидел свет на месте, где до этого лежало тело Христа.

В 1810 году над Гробом Господним возвели часовню – Кувуклию, в которой и происходит "схождение" огня, а сам Храм Гроба Господня заложен в IV веке по приказу императора Константина. Субботняя служба в храме Гроба Господня символически изображает Страсти, Погребение и Воскресение Христа. По преданию, если огонь не сойдет, это будет означать скорый конец света. "Божественную" природу Благодатного огня много раз пытались оспорить ученые. Более того, еще не было ни единого случая, чтобы Благодатный огонь не сходил на Землю. 

Напомним, католическую Пасху отметили в воскресенье, 21 апреля.

Смотрите видео о пасхальных выходных:


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Источник: Сегодня
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