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Штраф 68 евро: французским собакам запретили долго лаять

Нововведение раскритиковали защитники прав животных

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:18
В одном из городов Франции собакам запретили долго лаять Фото: Валерии Болтневой из Pexels
В одном из городов Франции собакам запретили долго лаять
Фото: Валерии Болтневой из Pexels

Мэр французского города Фекьер Жан-Пьер Этьен официально запретил собакам чрезмерно долго лаять. Согласно новому решению, владельцы собак должны остановить "длительный или повторный лай своего животного", иначе – штраф в размере 68 евро.

"Цель не в том, чтобы запретить собак, и мы не будем штрафовать людей за малейший намек на лай. Город не против собак, но когда вы заводите их, вы должны позаботиться об их дрессировке. Если я принял такое решение, то потому, что мы не нашли другого выхода. Я не мог сидеть сложа руки", – отметил в комментарии для издания Le Parisien Жан-Пьер Этьен.

Сообщается, что штрафы будут выписываться людям благодаря жалобам, которые смогут подавать правоохранителям жители города.

Однако нововведение раскритиковали защитники прав животных. Они предложили также "прекратить звон церковных колоколов в воскресенье утром".

"Если у собак есть рты, значит, они могут лаять. Я никогда не слышал собачий лай с утра до вечера", – подчеркнул президент Ассоциации защиты прав животных Стефан Ламар.

Напомним, в маршрутках Киева появились места для собак-поводырей. Кроме этого, в супермаркете Киева оборудуют "камеры хранения" для животных.

Смотрите видео: в Китай пришла новая мода: клонирование домашних животных

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Источник: Сегодня
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