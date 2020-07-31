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Швед нашел на дне моря старый фотоаппарат: снимки на карте памяти чудом сохранились

Сегодня, 12:59

Мужчина надеется найти хозяйку фотоаппарата с помощью Facebook

Ныряльщик Александр Ольсон из Швеции нашел на дне моря цифровой фотоаппарат, на котором хранились сделанные в 2010 году фотографии светловолосой девушки из Риги. Мужчина надеется найти владелицу фотоаппарата, поэтому попросил знакомую из Стокгольма, рижанку Инесу Грейзе, написать об этом по-латышски на своей странице в Facebook.

"Скорее всего, это девушка из стран Балтии. Вероятно, она путешествовала на пароме Romantika по маршруту Рига-Стокгольм, о чем свидетельствуют фотографии", – рассказала Инеса.

Найденный фотоаппарат произведен в 2003 году. Удивительно, но карта памяти не испортилась, хотя пролежала в воде 10 лет. На снимках можно видеть девушку, позирующую в Риге возле Дома черноголовых, а последний кадр сделан в Стокгольме возле ратуши.

Пост Инесы Грейзе собрал уже более пяти тысяч репостов.

Напомним, ранее владелица брачного агентства Рейчел Поллард из австралийского города Кофс-Харбор случайно нашла потерянный неизвестной девушкой кошелек 40-летней давности.

Смотрите видео: секреты старых фотографий

Кроме этого, "Сегодня" писали о женщине по имени Пин Лян, которая запрещала своему внуку смотреть на ее архивные фотографии. Что именно скрывала родственница, парень по имени Джонни Куан из американской Калифорнии узнал только после ее похорон в феврале прошлого года.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источники: Сегодня , facebook.com/inese.greizelavett
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