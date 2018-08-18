Сильные и "горячие": австралийские пожарные разделись для благотворительного календаря

Вместе с "горячими" пожарными на страницах календаря 2019 позируют животные из зоопарка Австралии, а также спасенные кошки, собаки, лошади и другие братья наши меньшие

Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com Австралийские пожарные для календаря. Фото: www.australianfirefighterscalendar.com 1/26

Мода на сексуальные, а иногда, и "оголенные" календари продолжает расти. Например, в прошлом году австрийские фермеры и фермерши разделись для популярного ежегодного календаря. Теперь же австралийские пожарные в очередной раз снялись полуобнаженными для благотворительного календаря.

Отметим, что самые сексуальные представители этой профессии разделись ради помощи пострадавшим от засухи. Вместе с "горячими" пожарными на страницах календаря 2019 позируют животные из зоопарка Австралии, а также спасенные кошки, собаки, лошади и другие братья наши меньшие.

В этом году календарь вышел в пяти различных версиях: "Календарь с животными", "Календарь с котиками", "Календарь с собаками" и два календаря с "горячими пожарными".

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Директор Австралийского календаря пожарных Дэвид Роджерс отметил, что их организация по-прежнему отчаянно помогает нуждающимся.

"С каждым годом мы становимся сильнее. Мы гордимся тем, что будем поддерживать дикую природу Австралии в течение еще одного года", – сказал он.

Дэвид Роджерс подчеркнул, что каждые два доллара от продажи календаря будут переданы в фонд помощи фермерам и животным, пострадавшим от засухи.

Напомним, впервые пожарные снялись для зоокалендаря в 1993 году. Конкуренция за попадание на его страницы огромная: в отборе принимают участие самые привлекательные пожарные со всей страны.

Все принимающие участие в съемке мужчины действительно являются настоящими пожарными, а не просто накачанными моделями. Тех, кто будет позировать для календаря, заранее ищут и отбирают по разным уголкам Австралии.