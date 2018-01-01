Симонов день 23 мая: почему сегодня нельзя работать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 мая в истории
Сегодня 143-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 222 дня. Именинники – Исидир (Сидор), Киприан, Онисим, Таисия. В Таджикистане отмечают День молодежи, на Ямайке – День труда.
Что нельзя делать в праздник 23 мая
Согласно поверьям, в этот день состоялись именины Земли – ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь. Поэтому работать 23 мая -большой грех. Наши предки старались сегодня не бередить землю ни лопатой, ни бороной, и даже вбивать колышки было строго воспрещено.
Народные приметы на 23 мая
- До рассвета слышны птичьи песни – будет дождь.
- К вечеру не исчезают кучевые облака – ожидай улучшения погоды.
- Дождь идет – лето будет ненастным.
- Дует ветер во время дождя – ожидай хорошей погоды.
Интересные события в истории 23 мая
В 1592 году в Венеции был арестован и обвинен в ереси итальянский философ Джордано Бруно.
В 1666 году начался церковный раскол на Руси.
В 1934 году в СССР осуществлен первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной С. П. Королевым.
В 1969 году английская рок-группа "The Who" создала первую в истории рок-оперу "Томми".
23 мая: в этот день родились
В 1878 году – Александра Скоропадская, жена Гетмана Украины Павла Скоропадского.
В 1883 году – Дуглас Фербенкс, американский актер немого кино, первый президент Американской академии киноискусств.
В 1933 году – Джоан Коллинз, английская актриса, писательница.
В 1934 году – Роберт Муг, создатель электронных музыкальных инструментов.
Напомним, какого числа Троица в 2018 году.