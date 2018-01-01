Симонов день 23 мая: почему сегодня нельзя работать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 23 мая в истории

Сегодня - 23 мая. Фото: pixabay

Сегодня 143-й день года по Григорианскому календарю – до окончания года осталось 222 дня. Именинники – Исидир (Сидор), Киприан, Онисим, Таисия. В Таджикистане отмечают День молодежи, на Ямайке – День труда.

Что нельзя делать в праздник 23 мая

Согласно поверьям, в этот день состоялись именины Земли – ей давали отдохнуть, старались не проводить никаких земляных работ, совершали молитвы в ее честь. Поэтому работать 23 мая -большой грех. Наши предки старались сегодня не бередить землю ни лопатой, ни бороной, и даже вбивать колышки было строго воспрещено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ День Николая Чудотворца 22 мая: приметы и что нельзя делать

Народные приметы на 23 мая

До рассвета слышны птичьи песни – будет дождь.

К вечеру не исчезают кучевые облака – ожидай улучшения погоды.

Дождь идет – лето будет ненастным.

Дует ветер во время дождя – ожидай хорошей погоды.

Интересные события в истории 23 мая

В 1592 году в Венеции был арестован и обвинен в ереси итальянский философ Джордано Бруно.

В 1666 году начался церковный раскол на Руси.

В 1934 году в СССР осуществлен первый полет экспериментальной крылатой ракеты, спроектированной С. П. Королевым.

В 1969 году английская рок-группа "The Who" создала первую в истории рок-оперу "Томми".

23 мая: в этот день родились

В 1878 году – Александра Скоропадская, жена Гетмана Украины Павла Скоропадского.

В 1883 году – Дуглас Фербенкс, американский актер немого кино, первый президент Американской академии киноискусств.

В 1933 году – Джоан Коллинз, английская актриса, писательница.

В 1934 году – Роберт Муг, создатель электронных музыкальных инструментов.

Напомним, какого числа Троица в 2018 году.