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"Бывают моменты ужаса": пилот признался, что он делает после взлета и до посадки

Капитан воздушного корабля ответил на все интересующие путешественников вопросы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:48
Пилот рассказал о своей работе Фото: NeONBRAND / Unsplash
Пилот рассказал о своей работе
Фото: NeONBRAND / Unsplash

Многие пассажиры интересуются, что происходит в кабинке пилота после взлета и до посадки. В интервью изданию Express капитан воздушного корабля ответил на все интересующие путешественников вопросы.

"Полеты – это часы скуки, но бывают моменты ужаса", – говорят члены экипажа, отмечая, что после взлета перед ними не стоит каких-либо сложных задач. Управление воздушным судном передается автопилоту, а пилоты в это самое время сидят в телефоне или читают прессу.

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Функция "автопилот" контролирует высоту, следит за навигацией, управляет скоростью и тягой двигателей. Она активируется после того, как командир вводит информацию о пункте назначения. Система собирает данные о маршруте, местоположении и навигации на основе технологии GPS, после чего выдает оптимизированный план полета.

Специалисты подчеркивают, что воздушные лайнеры всегда оборудованы несколькими допсистемами, если какая-то одна выйдет из строя. Кроме того, пилоты всегда следят за приборной панелью, где отражается работа бортового компьютера.

Напомним, ранее пилот назвал лучшие места в самолете. Кроме этого, мы рассказывали, как пилот заснул и полетел мимо аэропорта в открытый океан.

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