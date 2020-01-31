Сколько еды можно купить вместо одной пачки сигарет: пенсионерка показала на фото
Женщина пошла в супермаркет и провела любопытный эксперимент
Пенсионерка Джуди Керрисон из австралийского города Лонсестон, который находится на северо-востоке острова Тасмания, провела любопытный эксперимент. Женщина пошла в супермаркет и проверила, сколько еды можно купить вместо одной пачки сигарет.
"Сигареты или еда. Мой внук увидел, как кто-то покупает сигареты, и заметил, что они очень дорогие. И мы решили устроить челлендж: купить как можно больше обычной еды за ту же цену, что у самой популярной марки сигарет", – написала в Facebook Джуди Керрисон.
К своей публикации женщина прикрепила фотографию, на которой пачка сигарет лежит рядом со всеми продуктами, которые ей с внуком удалось купить за те же деньги.
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К слову, пачка сигарет в Тасмании в среднем стоит 56,95 австралийских доллара (947 грн), а еда обошлась пенсионерке в 56,85 австралийских доллара (945 грн).
Напомним, ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Также эксперты назвали неожиданный вред от одной сигареты в день.
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