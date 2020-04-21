Скорбящие неожиданно заметили, что гроб пуст: мужчины имитировали похороны ради путешествия

Находчивые мужчины купили гроб, привязали его к крыше машины и наняли водителя

Скорбящие в одном из городов Кении на похоронах неожиданно обнаружили, что гроб, в котором должен был находиться покойник, оказался пустым. Как выяснилось, эту аферу провернули восемь приятелей, которые хотели таким образом обойти запреты карантина и отправиться в путешествие, пишет портал Daily Nation.

Находчивые мужчины купили гроб, привязали его к крыше машины и наняли водителя, который повез их из кенийской столицы Найроби в город Хома-Бей. Чтобы не попасть под ограничения введенного в стране режима самоизоляции, приятели подготовили поддельное разрешение на проведение похорон. На контрольно-пропускных пунктах кенийцы заверяли, что везут труп.

Друзья сымитировали похороны ради путешествия во время карантина Фото: Depositphotos

Однако на месте их разоблачили жители Хома-Бэя. Они собрались оплакать покойного, однако неожиданно обнаружили, что гробу пуст. На мужчин пожаловались в полицию. Позже нарушителей тестировали на коронавирус. Водитель оказался инфицированным – его госпитализировали. Попутчиков поместили на карантин.

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Напомним, ранее мы писали, как шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах. Кроме этого, Сегодня.Lifestyle рассказывали, как присутствующие на похоронах 20-летнего Мохаммеда Фуркана из индийского города Лакхнау, штат Уттар-Прадеш, заметили, что "покойник" двигается. Мужчина получил тяжелые травмы в результате аварии, после чего в больнице его объявили мертвым.

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