Скромный подарок обеспечил мужчину до конца жизни

Дэниел Шуман признался, что пока не решил, на что потратит деньги

Дэниел Шуман из американского штата Вирджиния получил от жены в подарок лотерейный билет и благодаря этому обеспечил себя до конца жизни. Мужчина сорвал джекпот, выиграв один миллион долларов. Об этом сообщает информационный портал UPI.

Американец уже посетил штаб-квартиру лотереи и забрал денежный приз. Мужчина утверждает, что впервые сыграл в лотерею, когда его жена сделала ему необычный подарок.

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"Мы обнаружили, что числа совпали, и проверили снова, – вспоминает победитель. – Мы были шокированы. Это совсем не то, что мы ожидали увидеть".

Дэниел Шуман признался, что пока не решил, на что потратит выигранные деньги.

Смотрите видео: как выиграть джекпот в лотерею

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Напомним, ранее "Сегодня" писали об американском водителе, который тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь. Мужчина пропылесосил салон авто и нашел 20 монет по 25 центов. На эти деньги он купил в местном магазине билет мгновенной лотереи Maximum Money и тут же проверил результаты игры. Как выяснилось, американец выиграл крупный джекпот – 250 тысяч долларов (6,1 млн грн).

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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