"Слишком красивая для тюрьмы" женщина чудом избежала наказания
Американка не будет отдавать наказание, уплатив небольшой штраф – 187 долларов
34-летняя Лорен Кетшоу из американского города Блафтон (Южная Каролина, США) избежала наказания за вождение в нетрезвом состоянии благодаря "слишком красивой внешности". Об этом сообщает развлекательный портал Lad Bible.
Во время задержания за нарушение правил дорожного движения женщина принялась объяснять полицейским, что она "слишком симпатичная", чтобы ехать в тюрьму. Проверка на алкоголь в крови Кетшоу показала превышение нормы в два раза, но сама нарушительница уверяла, что выпила лишь два бокала вина.
Смотрите видео: новое шоу "Миссия красота" стартует на канале Украина
В разговоре с правоохранителями Кетшоу заявила, что очень боится тюрьмы. "Я не хочу знать, что это такое. Я красивая девушка, пожалуйста, не заставляйте меня идти туда", – сказала она офицерам.
Этот инцидент произошел еще в августе 2018 года. Однако только сейчас женщине удалось заключить соглашение о признании вины. Уплатив штраф в 187 долларов, она не будет отбывать наказание в тюрьме за вождение в нетрезвом состоянии. Против американки также сняли дополнительные обвинения в превышении скорости и хранении марихуаны.
Напомним, фотографию "самой красивой преступницы Китая" опубликовала полиция Поднебесной. Девушку по имени Цинчэнь Цзинцзин объявили в розыск и обвиняют в мошенничестве.Также "Сегодня" писали, как новый "самый красивый преступник" дебютировал на неделе моды в Нью-Йорке. Темнокожий красавчик с врожденной гетерохромией прошелся по подиуму Helmut Lang в черном пиджаке, килте и кожаных ботинках.
Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.