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"Слишком красивая для тюрьмы" женщина чудом избежала наказания

Американка не будет отдавать наказание, уплатив небольшой штраф – 187 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Лорен Кетшоу Фото: ladbible
Лорен Кетшоу
Фото: ladbible

34-летняя Лорен Кетшоу из американского города Блафтон (Южная Каролина, США) избежала наказания за вождение в нетрезвом состоянии благодаря "слишком красивой внешности". Об этом сообщает развлекательный портал Lad Bible.

Лорен Кетшоу избежала тюрьмы
Лорен Кетшоу избежала тюрьмы
Фото: beaufortcountysc.gov

Во время задержания за нарушение правил дорожного движения женщина принялась объяснять полицейским, что она "слишком симпатичная", чтобы ехать в тюрьму. Проверка на алкоголь в крови Кетшоу показала превышение нормы в два раза, но сама нарушительница уверяла, что выпила лишь два бокала вина.

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В разговоре с правоохранителями Кетшоу заявила, что очень боится тюрьмы. "Я не хочу знать, что это такое. Я красивая девушка, пожалуйста, не заставляйте меня идти туда", – сказала она офицерам.

Этот инцидент произошел еще в августе 2018 года. Однако только сейчас женщине удалось заключить соглашение о признании вины. Уплатив штраф в 187 долларов, она не будет отбывать наказание в тюрьме за вождение в нетрезвом состоянии. Против американки также сняли дополнительные обвинения в превышении скорости и хранении марихуаны. 

Напомним, фотографию "самой красивой преступницы Китая" опубликовала полиция Поднебесной. Девушку по имени Цинчэнь Цзинцзин объявили в розыск и обвиняют в мошенничестве.Также "Сегодня" писали, как новый "самый красивый преступник" дебютировал на неделе моды в Нью-Йорке. Темнокожий красавчик с врожденной гетерохромией прошелся по подиуму Helmut Lang в черном пиджаке, килте и кожаных ботинках.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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