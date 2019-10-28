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Слишком толстый пес застрял на дереве во время прогулки: видео

Автор ролика подчеркнул, что теперь его питомец знает, как взять барьер и не попасть в ловушку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:22
Бульдог застрял в дереве в попытке научиться прыгать
Бульдог застрял в дереве в попытке научиться прыгать
Фото: Pixabay

В Болгарии хозяин французского бульдога по кличке Лео записал тренировку своего питомца на видео во время прогулки. На ролике показано, как упитанный пес упражняется в прыжках через барьеры и неожиданно застревает между двух стволов дерева. На ролик произошедшего обратило внимание издание Daily Mail.

О том, как собака спасла щенков и стала звездой интернета, смотрите на видеоролике ниже:

Хозяин дал команду Лео прыгнуть в просвет между стволами дерева. Он держал в руке угощение, чтобы подстегнуть Лео к прыжку. Пес попытался выполнить задание хозяина, подпрыгнул и застрял в разветвлении дерева. Лео продолжил извиваться до тех пор, пока не свалился на землю и не получил печенье.

Автор видео подчеркнул, что теперь его питомец знает, как взять барьер и не застрять.

Напомним, забавное видео с танцующим тверк псом "взорвало" сеть. Также мы опубликовали видео, на котором показан необычный пес с мордой убийцы. За два дня ролик набрал 300 тысяч просмотров. Героями записи являются хозяева собаки и сам питомец.

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