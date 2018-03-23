Слониху случайно засекли за курением: невероятное видео

На необычное поведение животного обратили внимание ученые

Извергающая дым слониха. Фото: pixabay

В индийском национальном парке Нагарахоле сняли на видео "курящую" слониху.

На необычное поведение млекопитающего обратили внимание ученые. По их предположениям, причиной дыма мог стать древесный уголь, который проглотило животное.

"Вероятно, слониха пыталась съесть древесный уголь. Она поднимала его кусочки с земли, стряхивала пепел и ела". отметил биолог Варун Госвами

Он также добавил, что, вероятно, слониха ела древесный уголь с целью улучшить пищеварение.

Напомним, ранее мы писали о слонихе, которая отбила атаку льва на свое потомство.

Инцидент снял британец Мэтт Брирли, специализирующийся на съемках дикой природы. Оператор запечатлел, как на маленького слоненка, идущего за матерью, неожиданно прыгнул лев. Однако слониха мгновенно издала рев, бросилась на хищника и прогнала его.

Кроме того, в Эфиопии слон убил испанского туриста. Трагедия произошла в Национальном парке Чебера Чурчура. Слон напал на туриста, а затем ударил его бивнем.

Также сообщалось, что дикие слоны атаковали лагерь беженцев мусульман-рохинджа, в результате чего погибли четыре человека.