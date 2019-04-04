"Случайно позвонил во время секса": девушка поймала парня на измене с мужчиной

Обманутая девушка требует компенсацию в один миллион долларов

Возлюбленный американки изменял ей с другим мужчиной Фото: Depositphotos

Жительница американского города Нашвилл, штат Теннесси, подала в суд на бывшего возлюбленного, который случайно позвонил ей во время секса с другим мужчиной. Об этом сообщает информационный портал Scoop Nashville.

Пожелавшая скрыть свое имя под инициалами П.Х. девушка заявила, что познакомилась с Грегори Коулом в 2010 году. В 2014-м они начали встречаться, их отношения продолжались четыре года. Все это время американка была уверена, что ее возлюбленный гетеросексуален и хранит ей верность.

Однако в апреле 2018 года Коул случайно позвонил ей во время встречи с любовником. Вызов длился почти полтора часа. За это время женщина услышала "непристойные разговоры и озвучивание разнообразных действий, которые осуществлял он и его партнер".

Американка попыталась поговорить с Коулом по поводу услышанного, но он отказался это обсуждать.

Узнав об измене, женщина отправилась к врачу, чтобы сдать анализ на наличие заболеваний, передающихся половым путем. У нее диагностировали неизлечимый генитальный герпес. Американка утверждает, что до отношений с Коулом не страдала от этого заболевания.

Потерпевшая требует от Коула компенсацию в один миллион долларов и обвиняет его в оскорблении действием, причинении эмоциональных страданий и мошенничестве.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, что одесситка жестко отомстила любовнику, "лайкающему" других девушек. Кроме этого, мы писали, что девушка поймала парня на измене и отомстила, опозорив его на весь мир.

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