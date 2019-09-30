Случайно ставший миллионером тракторист вернулся к своему хозяйству

Мужчина по имени Бобби Стюарт распределил часть выигранных денег между тремя

Миллионер продолжил жить в трейлере и работать трактористом Фото: Depositphotos

65-летний тракторист Бобби Стюарт из американского штата Мэн дважды срывал огромные выигрыши в лотерею – сначала 100 тысяч долларов, а потом еще и миллион, – однако после этого продолжил работать трактористом в поселке Кеннебанкпорт и жить в трейлере.

"Да ничего, в общем-то, и не изменилось, – утверждает скромный победитель в интервью изданию Daily Mail. – Я делаю ровно то же, что и прежде".

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Стюарт распределил часть выигранных денег между тремя детьми и подчеркнул, что они могут тратить их на что угодно. Его 46-летний сын Грег однажды тоже победил в лотерее и сорвал куш в 250 тысяч долларов. "Окружающие спрашивают меня: "Почему он не покупает дом?" – говорит Грег. – Я объясняю им, что он просто этого не хочет".

Мужчина, как и раньше, ужинает в бюджетном кафе. "Всего лишь 10,99 долларов за гамбургер или хот-дог с картофелем фри. Порция довольно большая, кстати", – отмечает он.

Ранее "Сегодня" писали, как любители азартных игр из города Олбани в Австралии выиграли в лотерею благодаря ссоре. Кроме этого, мы рассказывали о Джеффи Хайнинге из американского города Гаррисон, который достал из мусорного ведра выброшенный накануне лотерейный билет и сорвал джекпот.

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