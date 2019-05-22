"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

Семейная пара из Испании перестала нормально спать из-за непонятных звуков в стене

Жители Испании обнаружили в стене спальни пчел Фото: Pixabay

В испанском городе Гранада пара возлюбленных на протяжении двух лет слышала в стене спальни страшный гул. Иногда из-за шума они просыпались ночью и не могли уснуть. Когда звук усилился еще больше, испанцы решили все же вызвать специалиста, чтобы разобраться в этой проблеме. Как оказалось, все это время они жили в доме с 80 тысячами живых пчел, сообщает CNN.

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"Рой был настолько большим, что не понятно, как у жильцов не жужжало постоянно в ушах", – удивился местный пчеловод Серхио Герреро после осмотра их жилища.

Пара жила с роем пчел в стене два года Фото: facebook.com/apiterapiagranada

Герреро также объяснил, что пчелы начали вести себя более шумно из-за потепления, а расплодились из-за множества цветов возле дома.

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Напомним, в здании на территории одного из столичных институтов на ул. Героев Обороны поселился рой шершней. Кроме этого, "Сегодня" писали о том, что в Киеве на детской площадке обнаружили опасных насекомых.

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