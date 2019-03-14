Смартфон спас мужчину от неминуемой смерти: фото
43-летний житель Австралии выжил после дерзкого нападения
В австралийском штате Новый Южный Уэльс мужчина выжил благодаря смартфону, сообщает местное управление полиции.
Потерпевший 43-летний житель Австралии проходил мимо дома своего знакомого. Тот преградил дорогу мужчине с натянутым луком наперевес. Между ними завязался спор и пострадавший решил снять перебранку на телефон. Именно в этот момент второй мужчина выпустил стрелу прямо в лицо знакомого. От смерти его спас телефон, преградивший путь стреле. Оружие пробило гаджет насквозь, только поцарапав лицо пострадавшего.
TWITTER— NSW Police Force (@nswpolice) March 13, 2019
Вооруженного луком 39-летнего мужчину задержала полиция, ему предъявили обвинение в нападении и повреждении имущества.
Ранее "Сегодня" писали, как турист в Коста-Рике уронил мобильный телефон в реку, кишащую крокодилами. Также напомним, что новый iPhone 8 Plus взорвался во время подзарядки на Тайване. Кроме того, китаянка в истерике рвалась за борт корабля вслед за любимым смартфоном.
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