Смартфон спас мужчину от неминуемой смерти: фото

43-летний житель Австралии выжил после дерзкого нападения

Смартфон спас австралийцу жизнь Фото: Pixabay

В австралийском штате Новый Южный Уэльс мужчина выжил благодаря смартфону, сообщает местное управление полиции.

Потерпевший 43-летний житель Австралии проходил мимо дома своего знакомого. Тот преградил дорогу мужчине с натянутым луком наперевес. Между ними завязался спор и пострадавший решил снять перебранку на телефон. Именно в этот момент второй мужчина выпустил стрелу прямо в лицо знакомого. От смерти его спас телефон, преградивший путь стреле. Оружие пробило гаджет насквозь, только поцарапав лицо пострадавшего.



TWITTER— NSW Police Force (@nswpolice) March 13, 2019

Вооруженного луком 39-летнего мужчину задержала полиция, ему предъявили обвинение в нападении и повреждении имущества.

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