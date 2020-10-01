Смельчак нырнул к "неопасной" акуле, но его встретил другой хищник: видео

Парень осознал, что совершил серьезную ошибку, когда уже находился в воде

Житель американской Калифорнии по имени Райдер решил убедить своего друга в том, что не все акулы опасны. Во время морской прогулки, когда компания друзей на моторной лодке отплыла от берега на приличное расстояние, он прыгнул в воду. Чуть позже смельчак осознал, что совершил серьезную ошибку.

Райдер рассчитывал увидеть исполинскую акулу – они неопасны для людей, ведь питается только планктоном, а не мясом, поэтому с уверенностью нырнул в объятия рыбы. Но, как неожиданно выяснилось, это была не исполинская, а белая акула-убийца.

Видео: Reddit

Парню очень повезло: хищницу не заинтересовала потенциальная добыча. Смельчак благополучно вернулся в лодку, где его ждал товарищ, снимавший происходящее на камеру.

Райдер опубликовал видео у себя в TikTok, там оно набрало несколько сотен тысяч просмотров. "Акула, наверное, подумала: "Чувак, ты серьезно?" – написал он.

Напомним, ранее рыбак Дин Батлер из австралийского города Форстер (штат Новый Южный Уэльс) снял на видео нападение большой белой акулы на его лодку.

Смотрите видео: акулы потопили лодку с рыбаками

Кроме этого, Сегодня.Lifestyle писали о мужчине из американского штата Делавэр, который голыми руками схватил акулу и снял ее с рыболовного крючка на пляже в парке Кейп Хенлопен.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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