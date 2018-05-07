Сменивший пол британец переспал с двумя тысячами мужчин: "Я им не рассказывала о своем маленьком секрете"

Британец стал женщиной 14 лет назад и предпочитает молчать об этом

Кристофер Сноуден стал Кристал Уоррен. Фото: Facebook

48-летняя трансгендер из города Брайтон (Великобритания) шокировала откровенным признанием. Женщина по имени Кристал Уоррен (в прошлом – Кристофер Сноуден), призналась, что занималась сексом с двумя тысячами разных мужчин. Однако не рассказывала партнерам о своем прошлом – она считает, что это "совсем не важно".

Кристофер Сноуден стал Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристофер Сноуден стал Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристофер Сноуден стал Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристофер Сноуден стал Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристофер Сноуден стал Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристофер Сноуден стал Кристал Уоррен. Фото: Facebook 1/6

"Как правило, это случайный секс, и у меня нет возможности рассказать партнерам о прошлом. Да и почему я должна это делать? И я сомневаюсь, что другие женщины рассказывают о своих операциях перед тем, как лечь в постель. Сейчас я женщина, это главное", – поделилась Уоррен.

Кристал похвасталась, что начала спать с мужчинами сразу после операции, и за первые несколько месяцев сменила сотни партнеров. В настоящий момент их количество насчитывает уже больше двух тысяч.

Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристал Уоррен. Фото: Facebook Кристал Уоррен. Фото: Facebook 1/5

По словам женщины, таким образом она компенсирует время, которые провела в "неправильном" поле. К пятидесяти годам Кристал рассчитывает перешагнуть порог в три тысячи мужчин.

"Когда я была мужчиной, меня никто не осуждал за большое количество секса. Так почему меня должны осуждать теперь?" – отметила Кристал.

Как-то раз Уоррен попыталась вступить в серьезные отношения с мужчиной. Она честно рассказала ему о своем прошлом, и он сумел это принять, но вот Кристал не удалось сохранить верность одному партнеру. Теперь она не пытается бороться со своей природой и, по ее уверениям, счастлива.

"Женщины не должны стыдиться того, что любят секс так же, как мужчины. Секс в женском теле – это потрясающе, и я планирую иметь его как можно больше", – подытожила она.

Напомним, недавно в Соединенных Штатах мужчина-трансгендер родил здорового мальчика.

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