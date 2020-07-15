Сменивший пол "живой Кен" из Бразилии решил завести ребенка: фото и видео

В эфире ток-шоу This Morning знаменитость рассказала о планах на будущее

36-летний Родриго Алвес, более известный как "Живой Кен" из Бразилии, сделал несколько десятков пластических операций, чтобы быть похожим на куклу, а теперь решил стать мамой. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

"Живой Кен" недавно сменил имя – теперь он Джессика и называет себя только в женском роде. Ранее обновленная бразильянка прошла через множество процедур: увеличивала грудь, делала инъекции в бедра, колени и ступни. Шесть операций Джессика перенесла на лице. Кроме того, знаменитость пьет гормоны.

По мере своих трансформаций бывший Родриго Алвес становился все более известной личностью в Великобритании. Знаменитость нередко приглашали на всевозможные телевизионные передачи. 13 июля Джессика стала участницей телешоу This Morning, в котором рассказала, что больше не чувствует себя Кеном.

Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk Родриго Альвес перевоплотился в Джессику Фото: instagram.com/rodrigoalvesuk 1/10

"Я – Барби. Ранее была так несчастлива и чувствовала, что либо решусь все изменить, либо умру. Мне нужно еще несколько операций, чтобы завершить переход. На этом, клянусь, я покончу с пластикой", – пообещала она, отметив, что в будущем хочет "завести ребенка со своим любимым человеком".

Напомним, за годы экспериментов над внешностью Алвес пережил множество операций, он 10 раз изменял форму носа, неоднократно делал подтяжку лица, вставлял имплантаты в ягодицы, руки, ноги и грудь, даже удалил ребра, преследуя цель достигнуть идеальной внешности.

Смотрите видео: живой "Кен" хочет стать "Барби"

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться