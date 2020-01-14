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"Смотрел YouTube": мужчина в ожидании спасателей провел на морозе 23 дня

Спасатели нашли 30-летнего потерпевшего возле импровизированного укрытия

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:58
Американец 23 дня прожил в глуши Аляски
Американец 23 дня прожил в глуши Аляски
Фото: Depositphotos

На Аляске (США) местный житель Тайсон Стил в течение 23 дней выживал в отдаленной местности при минусовых температурах без крыши над головой и средств связи. Из еды у него были только консервы с арахисовым маслом и бобами. Об этом сообщили правоохранители американского штата на своей странице в Facebook.

Дом мужчины в лесу сгорел в середине декабря, в огне погиб его пес – 6-летний лабрадор Фил. Поиски Стила начались после того, как в полицию обратились его взволнованные родственники. Они не получали от него сообщений в течение нескольких недель.

Фото: dps.alaska.go

Стил сделал на снегу надпись "SOS", закрасив буквы пеплом, и проложил дорогу к замерзшего озера неподалеку, где, по его мнению, мог приземлиться спасательный самолет. Ему удалось поддерживать огонь с помощью коры деревьев и свечи.

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30-летнего мужчину нашли возле импровизированного укрытия. На опубликованном видео показано, как он встречает своих спасителей.

Как сообщает WLS-TV, Тайсон купил домик из брезента и досок у ветерана войны во Вьетнаме. Хижина находилась в отдаленной долине Суситна (на северо-западне от Анкориджа, примерно в 32 км от города Сквентна). Мужчина утверждает, что пожар в его доме начался по нелепой случайности. "Все началось с очень опрометчивого ошибки, – рассказал он. – Я пользовался дровяными печами всю жизнь, хоть и знал, что нельзя. Искра вылетела из дымохода и упала на крышу".

Смотрите видео: невероятное спасение произошло в американском штате Луизиана

Стил проснулся рано утром от капель расплавленного пластика, которые падали с крыши. Мужчина выбежал на улицу, успев схватить только одеяла и винтовку. Однако он не смог спасти своего лабрадора, который оказался в огненной ловушке. "У меня была истерика, – рассказал потерпевший американец полицейским. – Мне не хватает слов, чтобы выразить мое горе. Я просто кричал, будто мне вырывают легкие".

Как отметили спасатели, состояние здоровья мужчины не вызывает никаких опасений. Американца доставили для проверки в больницу. Выписавшись, Тайсон Стил намерен вернуться в Солт-Лейк-Сити и жить там со своей семьей.

На вопрос, как ему удалось спастись, мужчина ответил: "У меня нет каких-то особых навыков. Я просто всегда проводил много времени на природе. Смотрел много видео на YouTube".

Напомним, забытый в пещере студент три дня лизал стены: как ему удалось выжить.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

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Источник: Сегодня
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