"Снегурочка" на пресс-конференции обратилась к Путину: курьезное видео

Журналистка пришла на мероприятие в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой

Владимир Путин Фото: Kremlinpool_RIA

На ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина пришла журналистка в "костюме Снегурочки". Коллеги сняли девушку в короне и прозрачном платье с голубой подкладкой на видео. Ролик опубликован в Twitter.

На записи видно, что журналистка держит в руках табличку, на которой указано ее имя – "Наиля Насипулаева – программа "Герой будущего времени" на канале "Медиаметрикс". Насипулаева отметила, что хотела бы пригласить президента России на интервью к себе в эфир.

Напомним, 19 декабря в Москве прошла большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, которую он традиционно дает раз в год.

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Ранее "Сегодня" писали, как президент РФ Владимир Путин, отвечая на курьезный вопрос журналистки, признался, что предпочитает есть окрошку на квасе (блюдо также часто готовят на кефире).

Также мы рассказывали о 39-летнем музыканте Мэте Гордоне, который рядом с мясным отделом в супермаркете заметил странный стейк из говядины ангус от производителя Aberdeen Angus. По словам мужчины, внешне этот запакованный кусок мяса был похож на лицо президента РФ Владимира Путина.

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