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Собака лишилась жизни, исполнив завещание покойной хозяйки

Американка потребовала, чтобы питомца похоронили вместе с ней

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:41
Здоровую собаку усыпили из-за завещания хозяйки
Здоровую собаку усыпили из-за завещания хозяйки
Фото: Depositphotos

В американском штате Вирджиния ветеринарам пришлось усыпить здоровую собаку породы ши-тцу. Как сообщает издание New York Daily News, так распорядилась в своем завещании хозяйка питомца. Поскольку в этом штате разрешено усыпление здоровых животных, у работников клиники не было оснований отказываться исполнять последнюю волю покойной.  

Смотрите видео: в Китае пес не уходит с места гибели своей хозяйки

Родственники женщины утверждают, что при жизни она потребовала, чтобы ее питомца похоронили вместе с ней. Сотрудники приюта в Честерфилде пытались уговорить ее семью сохранить собаке жизнь, убеждая их в том, что они с легкостью могли бы найти для питомца новый дом. Однако родственники потребовали исполнить завещание. В результате ши-тцу усыпили, а затем кремировали. Прах собаки поместили в урну, которую разместили рядом с прахом ее хозяйки.

Приют в Честерфилде предложил забрать собаку, но родственники женщины отказались
Приют в Честерфилде предложил забрать собаку, но родственники женщины отказались
Фото: CNN

Стоит отметить, что в Вирджинии многие ветеринары не оказывают подобные услуги, считая их неэтичными. К тому же, в этом штате находится главный офис организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными"), которая позиционирует свою деятельность как ведение борьбы за права животных.

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Ранее "Сегодня" писали, как в американском штате Северная Каролина собака увела медведя от хозяйки и погибла. Также мы рассказывали, что в Китае собака 80 дней ждала хозяйку на месте ее гибели.

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