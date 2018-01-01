Собака влезла в эфир прогноза погоды: смешное видео

Ведущий Джош Джадж заметил животное у себя за спиной

Собака влезла в кадр прогноза погоды. Фото: кадр из видео

Огромная черно-белая собака неожидано появилась в эфире прогноза погоды на американском телеканале WMUR-TV. Она прошлась позади ведущего Джоша Джаджа, который в тот момент рассказывал о метеорологической обстановке в американском Манчестере, штат Нью-Гэмпшир, сообщается на сайте канала.

Собака прогулялась с независимым видом, застав ведущего врасплох. Джадж не знал, что его коллега Эми привела на работу своего питомца Беллу.

Метеоролог поделился эмоциями в Twitter. В ответ подписчики Джаджа предложили всем телеканалам обзавестись милыми собаками, которые будут непринужденно прогуливаться во время прогноза погоды.

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