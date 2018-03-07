Собака выбежала на сцену и напала на актера, но он не растерялся

В соцсетях набирает популярность видео об истинной любви к театру: актер китайской оперы продолжил играть сцену, несмотря на вцепившуюся в его рукав бордер-колли, сообщает Daily Mail.

Собака появилась из-за кулис во время спектакля в оперном театре провинции Фуцзянь и вцепилась в рукав одному из актеров. Зрители бурно отреагировали на появление на сцене "нового персонажа", но участники спектакля мужественно доиграли сцену.

Видео быстро стало вирусным в китайских социальных сетях и собрало множество восторженных комментариев.

Напомним, овчарка Ева стала мамой для 7 выброшенных на улицу щенков – у собаки даже появилось молоко. Щенков принесла соседка. Она нашла их на улице. Лежали на бетоне и уже почти замерзли. Хозяйка Евы согласилась помочь. Отогрели приемышей и накормили.

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