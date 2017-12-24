Сочельник: история и традиции дня

Вечернюю трапезу на Сочельник возглавляет отец семейства, а перед самим застольем читают отрывок Евангелия и общую семейную молитву

Сегодня, 24 декабря, отмечается Сочельник, который приходится в канун католического Рождества. Примечательно, что название этого дня взято от слова "сочиво" — лепешки на конопляном масле, которые пеклись на Рождество.

Традиционно пищу не употребляли до первой вечерней звезды, а лепешки ели только после литургии, которая проводилась вечером.

Вечернюю трапезу на Сочельник возглавляет отец семейства, а перед самим застольем читают отрывок Евангелия и общую семейную молитву.

Во время праздничного ужина все участники застолья обмениваются облатками – пластинками пресного хлеба, с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. При этом, отламывая и передавая кусочек облатки принято произносить доброе пожелание.

Также принято оставлять за столом незанятое место для гостя, который может прийти в дом на Рождество. Примечательно, что этот обычай считается знаком памяти о близких людях, которые не могут встретить праздник вместе с семьей.

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