Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Сокровищница располагалась у подножия храма богини любви и плодородия Баст

В Египте нашли древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities

В египетском некрополе в Саккаре археологи нашли древние артефакты, изготовленные во времена правления 26-й династии фараонов, в VII веке до нашей эры. Сокровищница располагалась у подножия храма богини любви и плодородия Баст. Об этом на пресс-конференции объявил министр древностей Египта Халед Эль-Энани (Khaled El-Enany), сообщается на официальной Facebook-странице Egyptian Ministry of Antiquities.

Скриншот: facebook.com/moantiquities

Исследователи раскопали 75 деревянных и бронзовых статуй, пять мумий льва, 25 деревянных коробок с крышками, украшенными иероглифическими надписями, 73 бронзовых статуэток с изображением бога Осириса, фаянсовые амулеты разных форм и размеров, маски, коллекцию папирусов, украшенных рисунками с изображением богини Таверт.

В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник Фото: facebook.com/moantiquities 1/8

Кроме этого, эксперты обнаружили древнеегипетского бога Анубиса в облике шакала, а также мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев.

Смотрите видео: найдена таинственная гробница, которой четыре тысячи лет

"Самые выдающиеся предметы этого открытия – пять мумий больших кошек, – рассказывает один из ученых Мостафа Вазири (Dr. Mostafa Waziri). – После компьютерной томографии выяснилось, что с вероятностью в 95% это детеныши льва".

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, "Сегодня" писали о вскрытии огромного черного саркофага из Египта: подробности и фото.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.