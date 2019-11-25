Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сокровища и папирусы: в Египте нашли невероятный тайник

Сокровищница располагалась у подножия храма богини любви и плодородия Баст

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:19
В Египте нашли древний тайник
В Египте нашли древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities

В египетском некрополе в Саккаре археологи нашли древние артефакты, изготовленные во времена правления 26-й династии фараонов, в VII веке до нашей эры. Сокровищница располагалась у подножия храма богини любви и плодородия Баст. Об этом на пресс-конференции объявил министр древностей Египта Халед Эль-Энани (Khaled El-Enany), сообщается на официальной Facebook-странице Egyptian Ministry of Antiquities.

Скриншот: facebook.com/moantiquities

Исследователи раскопали 75 деревянных и бронзовых статуй, пять мумий льва, 25 деревянных коробок с крышками, украшенными иероглифическими надписями, 73 бронзовых статуэток с изображением бога Осириса, фаянсовые амулеты разных форм и размеров, маски, коллекцию папирусов, украшенных рисунками с изображением богини Таверт.

В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Фото: facebook.com/moantiquities
1/8

Кроме этого, эксперты обнаружили древнеегипетского бога Анубиса в облике шакала, а также мумифицированных кошек, кобр, крокодилов и скарабеев.

Смотрите видео: найдена таинственная гробница, которой четыре тысячи лет

"Самые выдающиеся предметы этого открытия – пять мумий больших кошек, – рассказывает один из ученых Мостафа Вазири (Dr. Mostafa Waziri). – После компьютерной томографии выяснилось, что с вероятностью в 95% это детеныши льва".

Напомним, ранее археологи обнаружили огромную пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, "Сегодня" писали о вскрытии огромного черного саркофага из Египта: подробности и фото.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Ограбление века" в Германии: в Дрездене украли сокровищ на миллиард евро Суд по золоту скифов: Нидерланды отклонили запрос Украины Клады Киева: где в городе находят сокровища Найдены невероятные сокровища майя: фото и видео
фото видео Египет сокровища открытие клад мумии
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Как правильно обрезать ремонтантную малину осенью
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Сегодня, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Сегодня, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Сегодня, 01:13Шоу-бизнес

Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

Вчера, 19:39Шоу-бизнес

Как прошло Детское Евровидение 2019 в Польше: полное видео

Вчера, 18:32Шоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

Вчера, 15:58Fun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Вчера, 13:33Шоу-бизнес

Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

Вчера, 09:16Шоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

Вчера, 06:05Психология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

23 ноябряFun

23 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

22 ноябряEvents

Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака: отличный день для общения

22 ноябряСтиль

Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы

Новости партнеров

Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Жена Михаэля Шумахера сделала заявление о его состоянии
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
Торт «Шоколадник» для исключительного события (рецепт)
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
В сети появилась шокирующая правда о браке Собчак и Богомолова
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Спальня на даче: стильные решения для уютного дачного домика
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Названы три напитка, которые категорически нельзя пить на ночь
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Реставрация и ремонт кухонной мебели
Скандал вокруг Ротару:
Скандал вокруг Ротару: "Дайте ей возможность спокойно доживать"