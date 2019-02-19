Солдат подарил невесте на свадьбу пачку денег и пожалел об этом

Мужчина хотел, чтобы девушка ни в чем себе не отказывала

Мужчина подарил невесте на свадьбу поддельные деньги Фото: Pixabay

28-летний солдат, служащий в армии Малайзии, несколько дней изготавливал четыре тысячи малайзийских ринггитов (около 26,7 тысяч гривен) на ксероксе военной базы. Мужчина подделал пачку купюр и передал их невесте на свадебные расходы, перемешав с настоящими деньгами, пишет Asia One.

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Невеста обратила внимание на странный вид банкнот. Солдат объяснил ей, что купюры выдал ему банкомат. Чтобы доказать это, он показал девушке чеки, которые он достал из урны возле банкомата, в котором действительно снял небольшую сумму. Невеста посоветовала ему обратиться в полицию.

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Мужчина написал заявление в полицию в надежде, что банк обменяет фальшивые деньги на настоящие. На следующий день его арестовали. У него конфисковали 55 купюр достоинством в 50 (333 гривни) и 100 ринггитов (657 гривен), настоящую банкноту в 100 ринггитов и копировальный аппарат.

Напомним, сестра невесты сделала очень странный "подарок" на свадьбу. Кроме этого, мы писали, как чересчур дотошная невеста напугала гостей свадьбы.

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