"Совершенно неуместно": девушку раскритиковали за выбор платья на свадьбу, фото

Красотка выбрала белое кружевное платье в пол бренда Southern Fried Chics за 48 долларов

Участник группы Let's shame those weddings в Facebook опубликовал скриншот поста девушки, в котором последняя демонстрирует белое кружевное платье в пол бренда Southern Fried Chics за 48 долларов. По словам незнакомки, она собирается пойти в этом наряде в чью-то свадьбу. Пользователи Reddit сразу же раскритиковали девушку за эти слова, пишет таблоид The Sun.

Девушку раскритиковали за выбор платья Фото: Reddit

"Кто-нибудь, купите мне это платье, чтобы я могла прийти в нем на чью-нибудь свадьбу", – подписала она снимок.

Подписчики группы осудили выбор девушки. "Это платье должно продаваться как свадебное", "Увидев это платье, я подумала, что оно свадебное. Приходить на свадьбу в белом кому-либо, кроме невесты, совершенно неуместно", "Какого черта эта девушка думает, что кто-то должен покупать ей этот наряд?" – пишут юзеры.

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