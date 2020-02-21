Совсем другой человек: "украинская Ким Кардашьян" удивила снимками без фильтров

Без Instagram-фильтров у киевлянки более органичные пропорции тела

У модели Алены Омович родом из Киева более миллиона подписчиков в Instagram. В модельный бизнес она попала еще в подростковом возрасте. Девушке было 15 лет, и она носила фамилию Богданова. Теперь же брюнетку, которую из-за яркой внешности называют украинской Ким Кардашьян, совсем невозможно узнать.

Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych Алена Омович Фото: instagram.com/alena_omovych 1/9

Украинка не отрицает, что увеличивала губы и грудь. Однако опровергает информацию о том, что пластические хирурги поработали над усовершенствованием ее ягодиц, талии и формы носа, пишет издание 300 Experts.

В Сети можно найти фото Омович до пластики и внешних трансформаций – и это совсем другой человек. Без косметики и фильтров у Алены более природные пропорции тела, а худоба уже не кажется такой нездоровой.

Алена Омович до пластики

Фото: instagram.com/alena_omovych

Какие части тела постоянно совершенствуют в кабинетах пластических хирургов – смотрите видео:

Напомним, ранее блогерша показала разницу между фото в Instagram и реальной жизнью. Девушка утверждает, что мир Instagram своей совершенностью делает нас несчастными и завидующими тем, кто якобы живет идеальной жизнью. А на самом деле правда не всегда бывает настолько красивой.

Ранее "Сегодня" также рассказывали историю американской блогерши и путешественницы Гэбби Ханны, которая шокировала своих друзей и подписчиков в Instagram и YouTube неожиданным заявлением. Девушка призналась, что ее снимки, якобы сделанные на музыкальном фестивале Коачелла, являются обыкновенной фальшивкой. Гэбби хотела, чтобы ей позавидовали.

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