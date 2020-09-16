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Спасенных в Харькове птиц выпустили на свободу: видео

Сегодня, 11:20

Пернатых отвезли в национальный природный парк "Гомольшанские леса"

Сотрудники харьковского зоопарка выпустили на свободу ранее спасенных ушастых сов, канюков и пустельг. Еще весной эти птенцы были ранеными – их принесли к ветеринарам неравнодушные местные жители. За лето пернатые выздоровели и немного подросли.

Недавно птиц отвезли в национальный природный парк "Гомольшанские леса", где живут их сородичи. Еды там хватит на всех, уверяют орнитологи. К новым условиям птицы будут привыкать несколько недель.

Детальнее смотрите в сюжете:

"Это хищные птицы и в обычных условиях они не подпустят вас к себе, – рассказывает пресс-секретарь харьковского зоопарка Жанна Сивуха. – Часто люди находят таких птиц сильно истощенными, поскольку им не хватало еды".

Сейчас пернатые здоровы и готовы к жизни в дикой природе.

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Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о еще одной очень позитивной истории. В зоопарке английского Бостона (графство Линкольншир) уже полтора года живет необычный попугай по кличке Чико. Девятилетняя птица удивляет посетителей восхитительным исполнением песен западных поп-икон.

Кроме этого, мы рассказывали о владелеце судна для ловли омаров Джон Маковски из американского штата Мэн, который спас чайку по кличке Красный Глаз. Птица прилетала к нему на лодку в течение последних 15 лет.

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Источник: Сегодня
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