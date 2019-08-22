Спикер парламента на заседании нянчил сына гей-пары: видео
Тревор Маллард, у которого есть трое своих детей, решил понянчить младенца
Спикер парламента Новой Зеландии Тревор Маллард во время парламентского заседания нянчил на руках младенца другого члена парламента – Тамата Коффи. В июле Коффи и его партнеру Тиму Смиту ребенка родила суррогатная мать.
В среду, 21 августа, новоиспеченный отец вышел на работу после декретного отпуска. На первое же заседание он взял с собой малыша.
Чтобы помочь отцу и дать ему возможность поработать, спикер парламента, у которого есть трое своих детей, решил понянчить младенца.
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"Обычно в кресле спикера сидит только голова, но сегодня вместе со мной был VIP-гость", – написал Маллард на своей странице в Twitter. Также он поздравил Коффи с прибавлением в семействе.
Ранее "Сегодня" писали, что Верховный суд Индии исключил гомосексуализм из списка уголовных преступлений. Также мы сообщали, что в июне чешское правительство поддержало законопроект о введении в стране полноценного института брака для лиц одного пола.
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