Спортсменка показала на видео нереальный трюк со стулом

Девушке советуют принять участие в талант-шоу

В интернете обсуждают интересный трюк со стулом Фото: Pixabay

Пользователь Reddit с никнеймом RespectMyAuthoriteh выложил видео под названием "Пол – это лава. Финальный босс", которое быстро поднялось в топ этого ресурсе. На ролике показано, как девушка пытается пролезть под стулом и снова на него сесть, не коснувшись пола.

Экспериментаторшу зовут София Йокойама – она член сборной Швейцарии по скалолазанию. София часто выкладывает фото и видео с тренировок на своей страничке в Instagram.



INSTAGRAM (@sofya_yokoyama) 2 Ноя 2018 в 8:56 PDT

"Прикольно", "Да, сразу видно, что у девушки талант", "Забавно", "Не знала, что так вообще можно", – пишут пользователи сети. Некоторые юзеры отметили, что спортсменке стоит принять участие в одном из известных талант-шоу.

Напомним, видеоблогер из Австралии опубликовал на своем канале YouTube короткий ролик, в котором показал простой фокус с "отрыванием" пальца.

Кроме этого, супруги-фокусники установили новый рекорд по скоростному переодеванию за минуту. В ходе исполнения фокуса девушка сменила свой сценический костюм 24 раза, что на два раза больше предыдущего лучшего результата в этом виде.

Также сайт "Сегодня" писал, как оптическая иллюзия со струей воды поставила сеть в тупик.

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