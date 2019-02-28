Средство для загара довело мужчину до 22-часовой эрекции

Житель Шотландии несколько месяцев делал себе инъекции меланотана-2

Из-за средства для загара шотландец попал в больницу Фото: Depositphotos

41-летний житель Шотландии 22 часа подряд боролся с эрекцией после инъекции средства для загара. Мужчина рассказывает, что регулярно покупал в магазине для любителей бодибилдинга меланотан-2 — препарат, который способствует сжиганию жира и вызывает пигментацию кожи, как при загаре. Ни упаковка, ни продавец не предупреждали о том, что одним из негативных побочных эффектов меланотана-2 может быть приапизм (заключается в длительной, обычно болезненной эрекции, не связанной с половым возбуждением), сообщает Daily Mail со ссылкой на публикацию в научном журнале BMJ Case Reports.

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Несмотря на отсутствие информации о правильной дозировке, шотландец несколько месяцев делал себе инъекции меланотана-2. По его словам, он был доволен результатом, пока одна из инъекций не вызвала у него продолжительную болезненную эрекцию. Мужчина попытался подавить ее при помощи льда, но ничего не добился. Через 22 часа его доставили в больницу.

Чтобы восстановить нормальное кровообращение, пострадавшему каждые пять минут делали инъекцию фенилэфрина в гениталии. Врачи не исключали, что для решения проблемы понадобится хирургическое вмешательство, однако через полчаса эрекция исчезла. После этого случая у пациента в течение четырех недель наблюдалась эректильная дисфункция.

Напомним, что приводит к потере "мужской силы". Кроме этого, мы писали, что храпящие мужчины имеют более длительную эрекцию.

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