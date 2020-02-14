Сретение 2020: что ни в коем случае нельзя делать 15 февраля

"Сегодня" пишут об истории, обычаях, а также самых важных запретах и правилах праздника

Сретение 2020 отмечаем 15 февраля Фото: Depositphotos

15 февраля отмечается Сретение Господне 2020. Это большой православный праздник, который принадлежит к числу двунадесятых. Сайт "Сегодня" пишет об истории, обычаях, а также самых важных запретах и правилах праздника Сретение Господне 2020.

Сретение 2020 – история праздника

Праздник посвящен принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм. На 40-й день после его рождения Иосиф и Мария отправились в Иерусалим. Там их встретил 360-летний старец Симеон Богоприимец, который получил знак, что не умрет до тех пор, пока не увидет Спасителя, обещанного пророчеством Исаии. Взяв в руки младенца, Симеон нарек его Мессией.

Смотрите видео: как в Украине отмечают Сретение Господне 2020

Обычаи и традиции праздника 15 февраля

В праздник Сретения Господня в храмах проводятся богослужения. Христиане в этот день освящают церковные свечи. Считается, что такие свечи защищают дом от молнии и грома. Также на Сретение освящают воду, которая обладает целебными свойствами. Сретенской водой можно натереть больное место – она поможет.

Приметы на Сретение Господне

В народе говорят, что на этот праздник встречаются зима и весна. Зима отправляется туда, где была весна, а весна – туда, где была зима. По дороге они встречаются и спорят между собой. Кто побеждает в споре, тот останется на этих землях хозяйствовать какое-то время. По поверью, если к вечеру потеплеет, то выиграло лето и скоро придет тепло. Если вечером похолодает, то зима на некоторое время задержится.

На Сретение тепло и солнечно – ждите теплую весну.

Если на Сретение падает снег – весна будет поздней и холодной.

На Сретение капает вода с крыши – зима еще долго продержится.

Ветер на Сретение – к урожаю плодовых деревьев.

Сретение Господне 2020: что нельзя делать

В день Сретенья Господнего под запретом тяжелый физический труд: ремонт, переезд, перестановка мебели, строительство. Категорически нельзя ругаться и ссориться. 15 февраля нужно отказаться от гаданий, а также прочих магических ритуалов. Также не стоит уезжать далеко от дома – поездка может закончиться неприятностью.

Поздравления и открытки с праздником

Поздравляю со светлым праздником Сретения Господня! Желаю, чтобы сердцем и душой ощущалась помощь и наставничество Спасителя. Пусть молитва будет радостной, чистой и светлой!

Сретение 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

Желаю, чтобы милость Господа простиралась над тобой и твоими близкими. пусть в душе будет радостный звон, возвещающий о защите со стороны высших сил.

Сретение 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

Со Сретением, православные! Пусть невзгоды остаются в прошлом, а сердце наполняет радостью и любовью. Желаю, чтобы в дом вошли достаток и счастье.

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Пусть будет мирно и радостно в доброй вере и спасительной надежде, с праздником! Пусть Господь хранит тебя и твою семью.

Сретение 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

Желаю, чтобы молитвы даровали спасительную силу для души, чтобы с верой во Спасителя мы могли противостоять всякому искушению в нашей жизни.

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Пусть Господь не лишает Своей милости и услышит молитвы. С праздником!

Сретение 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

Пусть вера принесет благодать и то состояние, которое приготовил Господь слышащим его. Со Сретением Господним!

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Радости и милости, прощения и принятия, пусть молитвы будут услышаны и да хранит вас Господь.

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