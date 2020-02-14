Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах
"Сегодня" собрали для вас самые лучшие пожелания с праздником 15 февраля
15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне 2020. Праздник связан с принесением в Иерусалимский храм младенца Иисуса. Произошло это спустя 40 дней после Рождества.
Сайт "Сегодня" собрал для вас самые лучшие открытки и картинки, а также короткие пожелания и смс с праздником Сретения Господнего 2020.
Смотрите видео: как в Украине отмечают Сретение Господне 2020
Поздравляю тебя!
Пускай будут благосклонны
К тебе небо и судьба.
Небо радость, счастье дарит,
А Господь во сне придет -
Благодать свою подарит,
Волшебство в жизнь привнесет!
- Поздравления на Сретение Господне
День Сретенья настал. Иди,
И в церковь к Господу войди,
И станет на душе тепло.
Хранит тебя его светло!
***
Счастья, мира, процветанья, доброты, удачи и большой любви, чтоб сбывались все желанья, чтобы все на свете вы могли. Со Сретением Господним вас сегодня поздравляю. Мыслей чистых, не коварных, и в душе добра желаю. Вы несите людям благо, все вернется вам добром. Все слова и все поступки, вас окутают теплом!
- Поздравления на Сретение Господне
Пускай Сретение Господне оживит, надежду в сердце и умножит радость. Пусть каждый миг вас с неба Бог хранит, дарует в жизни мир, покой и святость. Сретение Господне пусть наполнит и ваше сердце верой, добротой. Пусть также даст надежду, и здоровье, и пусть в душе поселится покой.
***
Тебя, подруга дорогая,
Со Сретением поздравляю.
Желаю быть благочестивой,
И оставаться справедливой,
Во всем на Бога уповать,
Но, безусловно, понимать,
Мы сами строим жизнь свою –
Построй же с радостью твою!
- Поздравления на Сретение Господне
Малютку Иисуса в этот день
Господу во храме посвятили,
Счастливый праздник в мире для людей
Сами небеса благословили!
Поздравить со Сретением тебя
Спешу от всей души, с теплом сердечным,
Чтоб жить тебе ликуя и любя,
Чтоб было твое счастье бесконечным!
***
Я с днем Сретения Господня
Поздравляю тебя от души.
Пусть же чудо, с библейским сходно,
Осветить твою жизнь поспешит.
Обуздать свои страсти желаю,
И средь мрака свой путь отыскать.
Чтобы жизнь чуть счастливее стала,
И беды не пришлось повстречать.
- Поздравления на Сретение Господне
Зима с весной встречается,
Зима с весной сражается,
Еще метель метет,
Но уж природа ждет,
И жаждет пробуждения
И жизни возрождения.
Весна уже в пути,
Не будем же грустить
- Поздравления на Сретение Господне
Обычай был младенцев в храм носить,
Чтобы ребенка Богу посвятить,
Иисуса тоже принесли в Иерусалим,
И там Симон впервые повстречался с ним.
Он на руки младенца взял,
И радовался, что Мессию увидал.
Всех верующих с этим поздравляем,
И в жизни Божьего присутствия желаем.
***
Сегодня праздник, и колокола церквей
Вновь отзовутся нежным перезвоном.
Ведь Сретение Господне у дверей,
Пусть будет счастье истинным законом!
Я вам хочу сегодня пожелать,
Чтоб сирым и убогим помогали,
Родных любить и старших уважать –
И отведет господь от вас печали!
- Поздравления на Сретение Господне
В день Стретения Господнего
Желаю вам сегодня я:
Духовного прозрения;
Господнего прощения;
Святого исцеления;
С небес благоволения;
Удачи, вдохновения;
***
В праздник Сретения Господня
Я спешу поздравить вас
И желаю, чтобы ангел
Охранял вас каждый час.
Пусть молитва прям от сердца
Вознесется в небеса,
Пусть любовь откроет дверцу
Благодати, чудесам.
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