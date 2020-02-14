Сретение Господне 2020: поздравления в открытках, картинках и коротких стихах

"Сегодня" собрали для вас самые лучшие пожелания с праздником 15 февраля

Сретение Господне 2020 отмечаем 15 февраля Фото: Depositphotos

15 февраля православные христиане отмечают Сретение Господне 2020. Праздник связан с принесением в Иерусалимский храм младенца Иисуса. Произошло это спустя 40 дней после Рождества.

Сайт "Сегодня" собрал для вас самые лучшие открытки и картинки, а также короткие пожелания и смс с праздником Сретения Господнего 2020.

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Сретение Господне 2020: поздравления с праздником

Поздравляю тебя!

Пускай будут благосклонны

К тебе небо и судьба.

Небо радость, счастье дарит,

А Господь во сне придет -

Благодать свою подарит,

Волшебство в жизнь привнесет!

Сретение Господне 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

Поздравления на Сретение Господне

День Сретенья настал. Иди,

И в церковь к Господу войди,

И станет на душе тепло.

Хранит тебя его светло!

***

Счастья, мира, процветанья, доброты, удачи и большой любви, чтоб сбывались все желанья, чтобы все на свете вы могли. Со Сретением Господним вас сегодня поздравляю. Мыслей чистых, не коварных, и в душе добра желаю. Вы несите людям благо, все вернется вам добром. Все слова и все поступки, вас окутают теплом!

Сретение Господне 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

Поздравления на Сретение Господне

Пускай Сретение Господне оживит, надежду в сердце и умножит радость. Пусть каждый миг вас с неба Бог хранит, дарует в жизни мир, покой и святость. Сретение Господне пусть наполнит и ваше сердце верой, добротой. Пусть также даст надежду, и здоровье, и пусть в душе поселится покой.

***

Тебя, подруга дорогая,

Со Сретением поздравляю.

Желаю быть благочестивой,

И оставаться справедливой,

Во всем на Бога уповать,

Но, безусловно, понимать,

Мы сами строим жизнь свою –

Построй же с радостью твою!

Сретение Господне 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

Поздравления на Сретение Господне

Малютку Иисуса в этот день

Господу во храме посвятили,

Счастливый праздник в мире для людей

Сами небеса благословили!

Поздравить со Сретением тебя

Спешу от всей души, с теплом сердечным,

Чтоб жить тебе ликуя и любя,

Чтоб было твое счастье бесконечным!

***

Я с днем Сретения Господня

Поздравляю тебя от души.

Пусть же чудо, с библейским сходно,

Осветить твою жизнь поспешит.

Обуздать свои страсти желаю,

И средь мрака свой путь отыскать.

Чтобы жизнь чуть счастливее стала,

И беды не пришлось повстречать.

Сретение Господне 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

Поздравления на Сретение Господне

Зима с весной встречается,

Зима с весной сражается,

Еще метель метет,

Но уж природа ждет,

И жаждет пробуждения

И жизни возрождения.

Весна уже в пути,

Не будем же грустить

Поздравления на Сретение Господне

Обычай был младенцев в храм носить,

Чтобы ребенка Богу посвятить,

Иисуса тоже принесли в Иерусалим,

И там Симон впервые повстречался с ним.

Он на руки младенца взял,

И радовался, что Мессию увидал.

Всех верующих с этим поздравляем,

И в жизни Божьего присутствия желаем.

Сретение Господне 2020: поздравления с праздником Фото: Bipbap

***

Сегодня праздник, и колокола церквей

Вновь отзовутся нежным перезвоном.

Ведь Сретение Господне у дверей,

Пусть будет счастье истинным законом!

Я вам хочу сегодня пожелать,

Чтоб сирым и убогим помогали,

Родных любить и старших уважать –

И отведет господь от вас печали!

Поздравления на Сретение Господне

В день Стретения Господнего

Желаю вам сегодня я:

Духовного прозрения;

Господнего прощения;

Святого исцеления;

С небес благоволения;

Удачи, вдохновения;

***

В праздник Сретения Господня

Я спешу поздравить вас

И желаю, чтобы ангел

Охранял вас каждый час.

Пусть молитва прям от сердца

Вознесется в небеса,

Пусть любовь откроет дверцу

Благодати, чудесам.

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