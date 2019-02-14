Сретение Господне у восточных христиан 2019: дата, традиции, приметы

Как на Сретение Господне 2019 предсказать погоду и что нельзя делать в этот день

Сретение Господне 2019 Фото из открытых источников

Когда будет Сретение Господне 2019, какое значение, историю и традиции имеет этот праздник, и как можно определить погоду на весну, узнайте в нашей статье.

Когда Сретение Господне у восточных христиан в 2019 году

Сретение Господне отмечается 15 февраля. Этот церковный праздник в Украине и мире отмечают все православные христиане. В 2019 году этот день приходится на пятницу.

Примечательно, что это время считается пограничным, когда зима встречается с весной. Часто именно на Сретение приходится Сырная неделя, которая также посвящена смене сезонов и проводам зимы. Однако в 2019 году Масленичная неделя будет поздней и начнется 4 марта.

Сретение Господне: история праздника

В переводе со старославянского "сретение" означает "встреча". Праздник также имеет другое название – Принесение во Храм. Это один из главнейших двенадцати Господских праздников, который знаменует встречу людей в лице старца Симеона со своим Спасителем.

Сретение Господне Фото: из открытых источников

По церковным преданиям, в этот день произошла встреча Божественного Младенца с праведным старцем Симеоном Богоприимцем, когда Дева Мария с Иосифом пришли с маленьким Иисусом на 40-й день после Рождения в Иерусалимский храм и принесли в жертву двух белых голубей.

Симеон Богоприимец жил в ІІІ веке до нашей эры. Он был толковником и занимался переводами с еврейского на греческий язык пророческих книг. В одном предсказании указывалось, что непорочная дева родит ребенка обетованного Мессию. И когда Симеон в возмущении хотел переправить слово "девица" на "жена", ему явился небесный ангел, который предрек, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Божию Благодать и Спасителя на своих руках.

После этого Симеон прожил праведно и непорочно целых 300 лет, и наконец, в день Сретения смог убедиться в исполнении пророчества. Увидев Иисуса, он произнес: "Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля ". В тот же миг Симеон умер.

Сретение Господне: традиции праздника, что можно и нельзя делать

Издавна в народе на Сретение встречали весну и провожали зиму. В этот день в церквях проводили праздничную службу, освящали воду и свечи. Эти освященные громичные свечи на сретение господне зажигали дома перед иконой, а затем хранили в течение всего года. Люди верили в их чудодейственную способность оберегать дом от непогоды, урожай – от града и ветров, а человека – от удара молнии, сглаза и болезней.

Свяченой водой затем кропили жилье, домашний скот и даже пчелиные ульи. А по погоде на Сретение судили о приближающейся весне.

В этот день, как и в другие церковные праздники, нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, шить, стирать, убирать. Нельзя уезжать далеко из дома, потому что возвращение может быть проблематичным. Также нельзя сквернословить, скандалить и ругаться.

Сретение Господне: приметы праздника

Если на Сретенье Господне воробей из лужи напился – весна приближается

Солнце проглядывает сквозь тучи – весна силу набирает

Если на Сретение Господне тепло – к ранней весне.

Выпал снег на Сретенье – весна будет поздней и дождливой.

Звездное небо на Сретенье обещает позднюю весну.

Напомним, ранее мы писали про обрезание Господне: история праздника, традиции, что нельзя делать в этот день. Кроме этого, сайт Сегодня.Lifestyle рассказал историю праздника Крещение.

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