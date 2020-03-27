Старые кроссовки Apple продали за 16 тысяч долларов: фото

Эту обувь компания Apple разработала специально для своих сотрудников

В 1990-х годах американская компания Apple специально для своих сотрудников разработала кроссовки, которые потом нигде не продавались. 26 марта на онлайн-аукционе Heritage одну из таких пар б/у кроссовок продали за огромную сумму – 16 тысяч долларов, сообщает журнал GQ.

В описании к товару продавец отметил, что на паре 42-го размера есть следы носки: выцветшая краска и небольшие пятна.

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Продукция Apple и другие товары, связанные с этой компанией, особо ценятся среди коллекционеров. Эти кеды с радужным логотипом "яблока" как раз выпускались ограниченным тиражом – с тех времен осталось всего несколько пар в хорошем состоянии, поэтому за ними особенно "охотятся".

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Кроссовки были не единственной одеждой от Apple – в 1980-х годах компания выпустила целую линейку одежды и аксессуаров, включая свитеры, шарфы, наручные часы и чемодан.

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Apple – американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Штаб-квартира находится в Купертино, штат Калифорния. Является первой американской компанией, чья капитализация превысила 1,044 трлн долларов США. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация создала в индустрии электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.

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