Стоит как 20 квартир в Киеве: показали самое дорогое украинское платье

Невероятный наряд расшит золотом и бриллиантами в 109 карат

Украинский дизайнер сшила платье за полмиллиона долларов Фото: Depositphotos

Полмиллиона долларов – именно столько стоит платье, которое официально признали самым дорогим в Украине и даже внесли в книгу рекордов. Кому принадлежит этот шикарный наряд, выясняла корреспондентка "Сегодня" Наталья Тимуршина.

Чтобы сравнить цены, "Сегодня" спросили, сколько стоят платья известной украинской ведущей Лилии Ребрик. "У меня есть платье от Елены Бернацкой – на все случаи жизни. Это мой первый очень дорогое наряд (стоит 31 тыс. гривен – Ред.)", – отметила ведущая телеканала "Украина".

Также на десятки тысяч гривен тянут концертные костюмы певицы Наталья Валевской. "Есть ряд нарядов от кутюр – просто чрезвычайно дорогие", – подчеркивает артистка.

Обошла всех украинских селебрити дизайнер вечерних нарядов Ирина Марчук. У женщины есть платье за полмиллиона долларов. Оно расшитое золотом и бриллиантами в 109 карат. Чтобы доказать его истинную цену, Ирина специально пригласила представителя книги рекордов. И он подтвердил, что наряд стоит рекордные для Украины 500 тысяч долларов. За эту сумму можно купить, например, 20 квартир в столице.

Самое дорогое платье Украины

Скриншот: телеканал "Украина"

Однако для всемирно известных модников платье Ирины Марчук отнюдь не самое дорогое. Продюсер Мария Гражина-Чаплин рассказывает эксклюзивно для "Сегодня", что на красной дорожке Каннского кинофестиваля видела и более ценные вещи.

"Самое дорогое платье в мире стоит 30 миллионов долларов. Я его видела – украшено 700 бриллиантами", – рассказывает Мария. Это платье называют "Соловей Куала-Лумпура". Оно создано малазийским дизайнером десять лет назад, но до сих пор остается самой дорогой в мире.

Напомним, как с помощью ручной росписи создаются платья и блузки.

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