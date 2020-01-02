Столкновение двух пассажирских самолетов попало на видео

Инцидент произошел в канадском аэропорту Торонто

Последствия столкновения двух самолетов попали на видео Фото: Nathan Hobbs / Unsplash

В аэропорту канадского Торонто буксируемый лайнер Air Canada Boeing 777 подрезал хвост припаркованного самолета Air Canada Airbus A321. Последствия столкновения попали на видео. Ролик опубликовал очевидец происходящего в Twitter.

На записи лайнер Boeing 777 двигается по стоянке и задевает правым крылом хвостовую часть стоящего на его пути Airbus A321. После этого Boeing продолжает движение, разворачивая второе воздушное судно в другую сторону.

Видео стало вирусным и набрало больше ста тысяч просмотров и множество комментариев. Отмечается, что во время инцидента оба самолета были пустыми.

Смотрите видео: пассажирка проветрила самолет, распахнув двери

Ранее "Сегодня" писали, как на борту Boeing 737-340 пакистанских международных авиалиний произошло курьезное ЧП: пассажирка случайно открыла дверь аварийного выхода, когда пыталась попасть в туалет. Аналогичный инцидент имел место в международном аэропорту Тяньхэ, что в китайском округе Ухань. Пассажирка авиакомпании Xiamen Airlines открыла аварийный выход перед взлетом воздушного судна. Женщина объяснила своей поступок тем, что в салоне было "слишком душно".

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