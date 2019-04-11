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Стоят две тысячи евро: на видео показали уникальных украинских котов

Корреспондент "Сегодня" побывал в одном из лучших в Украине питомников мейн-кунов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Мейн-кун
Мейн-кун
Фото: Depositphotos

Украинские селекционеры выводят новые виды котов породы мейн-кун. Эти животные длиной в полтора метра, весом около 12 килограммов стоят до двух тысяч евро. В одном из лучших питомников мейн-кунов побывал корреспондент "Сегодня" Алексей Керман.


Разведчица мейн-кунов Ирина Коваленко рассказывает, что этих животных считают самыми умными котами в мире. Женщина влюбилась в мейн-кунов пять лет назад. Сначала купила кота, а потом еще и кошку. Теперь в ее доме более 40 домашних питомцев.

"Кот – это животное, которое гуляет само по себе, но мейн-кун не такой. Он с вами всегда: на кухне, в ванной, где бы вы ни были", – добавляет Ирина.

Мейн-кун – самая популярная порода кошек во всем мире. Но совершенству нет предела, поэтому украинские селекционеры постоянно улучшают их родословную.

"Эта порода востребована, а конкуренция очень большая, поэтому всегда есть куда стремиться", – утверждает Ирина Коваленко. Ее коты покоряют самых придирчивых экспертов на международных выставках. А чтобы пушистые выглядели на все сто, ухаживать за ними женщине помогают дочери: вычесывают любимцев и кормят.

На этих четвероногих, выведенных в Украине, большой спрос за рубежом. Поэтому уже в эти выходные Ирина Коваленко со своими любимцами будет поражать международных судей в Венгрии.

Напомним, украинка по ошибке отдала 700 долларов за обычную кошку. Кроме этого, был показан самый популярный в интернете кот.

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Источник: Сегодня
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