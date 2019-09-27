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Тысяча гривен за штуку: в США показали на фото бесполые игрушки

Куклы из новой серии продаются с двумя вариантами причесок и разной одеждой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
В США появится серия гендерно-нейтральных Барби Фото: Mattel
В США появится серия гендерно-нейтральных Барби
Фото: Mattel

Американская игрушечная компания Mattel, которая изготовляет куклы Барби, запускает производство гендерно-нейтральных игрушек серии Creatable World ("Созидаемый Мир"). Об этом пишет газета The New York Times.

"Мы рассматриваем эту линию как возможность начать диалог о том, для чего и для кого нужны куклы", – заявила вице-президент Mattel Ким Кулмон, добавив, что пришло время для кукол "без ярлыков и без правил".

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Куклы из новой серии продаются с двумя вариантами причесок и разной одеждой. В серию входят шесть кукол с разными оттенками кожи.

Стоимость каждой игрушки составляет около 45 долларов (почти 1,1 тыс. гривен).

Напомним, ранее компания Mattel выпустила Барби в культовых нарядах Yves Saint Laurent. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, как миллионер, имя которого не разглашается, после расставания с супругой решил купить себе секс-куклу с ее внешностью в интернет-магазине предметов роскоши Hush Hush .

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