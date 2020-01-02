Странная поза пары возлюбленных удивила пассажиров метро: видео
Парень и девушка спали на друг друге
Пользователи Reddit посмеялись над видео, снятым в метрополитене одним из посетителей сайта. На записи показано, как нетрезвая парочка спит в неудобных позах: парень держит в руке банку с пивом и проливает его на лежащую на его коленях девушку.
"Как романтично", – подписал автор свой ролик, который выбился в топ Reddit.
How romantic from r/Wellthatsucks
"Ничего страшного, она, вероятно, внезапно проснется, и ее вырвет ему на колени, прежде чем они доберутся до станции", "Этот напиток обливает бедную леди. Я уверен, они сняли это это для интернета", "Страшно смотреть, как деградирует молодое поколение. Нужно их разбудить, что ли", – высмеяли в сети видео с парочкой.
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