Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Странная поза пары возлюбленных удивила пассажиров метро: видео

Парень и девушка спали на друг друге

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:49
Поза пары в метро стала предметом насмешек в сети Фото: Adelin Preda / Unsplash
Поза пары в метро стала предметом насмешек в сети
Фото: Adelin Preda / Unsplash

Пользователи Reddit посмеялись над видео, снятым в метрополитене одним из посетителей сайта. На записи показано, как нетрезвая парочка спит в неудобных позах: парень держит в руке банку с пивом и проливает его на лежащую на его коленях девушку.

"Как романтично", – подписал автор свой ролик, который выбился в топ Reddit.

How romantic from r/Wellthatsucks

"Ничего страшного, она, вероятно, внезапно проснется, и ее вырвет ему на колени, прежде чем они доберутся до станции", "Этот напиток обливает бедную леди. Я уверен, они сняли это это для интернета", "Страшно смотреть, как деградирует молодое поколение. Нужно их разбудить, что ли", – высмеяли в сети видео с парочкой.

Смотрите видео: ассоциация сексологов раскритиковала уроки полового воспитания

Ранее "Сегодня" писали, как кабинка уборной не выдержала страсти двух полицейских. Кроме этого, мы рассказывали о жительнице Великобритании по имени Саманта, которая отправилась в путешествие по Испании, случайно переслала неприличные фотографии не по адресу.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
В Киеве "минировали" метро В Киевском метро установят новые турникеты за 100 млн гривен ЧП в киевском метро: произошел очередной сбой при оплате проезда Станция не резиновая: в чем причина давок на метро «Печерская» (видео)
видео метро курьез прикол
Реклама

Новости партнеров

Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Топ-5 комнатных растений, которые очищают воздух
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Как сложились судьбы солисток девичьих групп 90-х и начала нулевы
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Что произойдет с организмом, если каждый день есть овсянку?
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Украинка признана самой красивой фанаткой Ливерпуля
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 09:08Техно

Windows 7 осталось "жить" две недели: что будет дальше

Сегодня, 08:32Афиша

Лучшие фильмы 2019 года, которые обязательно нужно пересмотреть

Вчера, 16:40Техно

Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

Вчера, 15:32Events

Поздравления с Новым годом 2020: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 12:54Events

Новый год 2020: красивые открытки, картинки и поздравления

Вчера, 12:34Events

Открытки и поздравления с Новым 2020 годом

Вчера, 10:00Events

Поздравления с Новым годом 2020: красивые стихи и короткие смс

Вчера, 06:00Food

Как сделать шипучку от похмелья: рецепт, проверенный временем

31 декабря 2019Fun

Год Крысы 2020: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в стихах, открытки и картинки

31 декабря 2019Events

Поздравления с Новым годом: короткие пожелания в прозе и стихах

31 декабря 2019Fun

Поздравления с наступающим Новым годом 2020 в прозе, картинки и открытки

31 декабря 2019Психология

Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака: прогноз от астролога

31 декабря 2019Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

31 декабря 2019Food

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

31 декабря 2019Events

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков для мужчин и женщин по годам

Новости партнеров

Мягкие и сладкие пышки, быстро жарятся на сковороде
Мягкие и сладкие пышки, быстро жарятся на сковороде
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Фриске явилась перед свадьбой Шепелева: ошеломляющее фото
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Плитка для туалета: как выбрать и уложить своими руками (62 фото)
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Девушка дня. У Александра Зубкова невероятно красивая невеста!
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?
Супрун разрушила мифы о массаже простаты
Супрун разрушила мифы о массаже простаты
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить
Чай с имбирем для похудения и иммунитета: как приготовить