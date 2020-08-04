Странное поведение двух псов рассмешило пользователей Сети: забавное видео

Этот ролик быстро стал популярным в интернете

Пользовательница Twitter Клара Шеберг из Швеции опубликовала на своей странице забавное видео, на котором показана игра двух собак породы сиба-ину. Ролик быстро стал популярным в интернете и развеселил пользователей Сети.

В кадре можно увидеть, как псы крутятся вокруг своей оси. Время от времени они останавливаются и смотрит друг на друга. При этом направление вращения регулярно меняется. Далее сибы начинают крутиться по очереди. Останавливаются одновременно. Потом вместе поворачиваются и смотрят на хозяйку.

Пользователи Twitter предположили, что, вероятно, победителем в этой игре становится тот, кто крутится быстрее. А крутиться якобы нужно до тех пор, пока не встретишься взглядом с соперником.

"Фантастические танцы щенков!", "Просто замечательно", "Ну хоть кому-то весело", "А вы никогда не играли в "Вращайся и смотри" раньше?" – пишут в комментариях юзеры.

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Напомним, полиция Сент-Луиса в американском штате Флорида остановила лабрадора по имени Макс, который в течение часа самостоятельно крутился на машине задним ходом.

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